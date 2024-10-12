Kırklareli'nde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor
Kırklareli İl Özel İdaresince köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Kırklareli İl Özel İdaresince köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Kızılcıkdere ile Deveçatağı köyleri arasındaki yolda devam eden çalışmaları inceledi.
Ekiplerden bilgi alan Kuşoğlu, köy yollarının 2024'de planlanan bakım ve onarım ile asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Kuşoğlu, köy yollarının bakım ve onarımların ardından daha konforlu hale geldiğini söyledi.
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