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        Kırklareli'nde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor

        Kırklareli İl Özel İdaresince köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:16
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        Kırklareli'nde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor
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        Kırklareli İl Özel İdaresince köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Kızılcıkdere ile Deveçatağı köyleri arasındaki yolda devam eden çalışmaları inceledi.

        Ekiplerden bilgi alan Kuşoğlu, köy yollarının 2024'de planlanan bakım ve onarım ile asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Kuşoğlu, köy yollarının bakım ve onarımların ardından daha konforlu hale geldiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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