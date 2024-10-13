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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy ilçesinde tanıtım filmi yarışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy ilçesinde tanıtım filmi yarışması yapılacak.

        İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin tanıtımı amacıyla ödüllü tanıtım filmi yarışması düzenlenecek.

        Tanıtım filminin 90 saniye olması şartının yer aldığı yarışmaya katılanların filmlerinde Dupnisa Mağarası, İğneada beldesi, Longoz Ormanları ve Fatih Dökümhanesi görsellerinin bulunması zorunlu olacak.

        28 Ekim tarihinde başvuruların sona ereceği yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edilecek.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köy ve üç mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Ürünlü köyü ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven, Cumhuriyet ve Kale mahallerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Ürünlü köyünde 09.00-13.00, Güven, Cumhuriyet ve Kale mahallerinde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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