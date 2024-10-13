Demirköy ilçesinde tanıtım filmi yarışması yapılacak.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin tanıtımı amacıyla ödüllü tanıtım filmi yarışması düzenlenecek.

Tanıtım filminin 90 saniye olması şartının yer aldığı yarışmaya katılanların filmlerinde Dupnisa Mağarası, İğneada beldesi, Longoz Ormanları ve Fatih Dökümhanesi görsellerinin bulunması zorunlu olacak.

28 Ekim tarihinde başvuruların sona ereceği yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edilecek.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve üç mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Ürünlü köyü ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven, Cumhuriyet ve Kale mahallerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ürünlü köyünde 09.00-13.00, Güven, Cumhuriyet ve Kale mahallerinde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.