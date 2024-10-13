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        Kırklareli'nde öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi

        Kırklareli'nde okul öncesi öğrencilerine biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:41
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        Kırklareli'nde öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi
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        Kırklareli'nde okul öncesi öğrencilerine biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi.

        Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen program, doğa yürüyüşü ile başladı.

        Ağaç ve kuş türlerinin tanıtıldığı programda, öğrenciler kuş gözlemi yaparak türleri inceledi.

        Programda dal parçaları, yaprak, tohum gibi doğal materyalleri toplayan öğrencilere mandala çalışması yaptırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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