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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden'i makamında kabul etti.

        Erden, Kaymakam Yüce'ye ilçede kurulması planlanan İlçe AFAD Merkezi hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek TAMP il saha uzantılı masa başı fonksiyonel tatbikatı hazırlık çalışmaları görüşüldü.

        - Şarkıcı Kıraç, konser verecek

        Şarkıcı Kıraç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz'da konser verecek.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Kıraç'ın sahne alacağını belirtti.

        Cumhuriyet Bayramı'nı en güzel şekilde kutlanacağını aktaran Gerenli, açıklamasında vatandaşları Türk bayraklarıyla 29 Ekim akşamı Kongre Meydanı'na davet etti.

        - Su ücretlerine zam yapıldı

        Lüleburgaz Belediye Meclisince meskenlerde kullanılan su ücretlerine zam yapıldı.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli Başkanlığında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2025 yılı ücret tarifeleri belirlendi.

        Toplantıda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni su tarifeleri görüşüldü.

        Alınan karara göre 1-10 metreküp arası 13 lira 22 kuruştan 19 lira 16 kuruşa, 11-20 metreküp arası 23 lira 24 kuruştan 33 lira 68 kuruşa, 21-30 metreküp arası 27 lira 46 kuruştan 39 lira 80 kuruşa, 31 metreküp ve sonrası su kullanımı ise 35 lira 91 kuruştan, 52 lira 04 kuruşa yükseltildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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