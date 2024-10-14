Alınan karara göre 1-10 metreküp arası 13 lira 22 kuruştan 19 lira 16 kuruşa, 11-20 metreküp arası 23 lira 24 kuruştan 33 lira 68 kuruşa, 21-30 metreküp arası 27 lira 46 kuruştan 39 lira 80 kuruşa, 31 metreküp ve sonrası su kullanımı ise 35 lira 91 kuruştan, 52 lira 04 kuruşa yükseltildi.

Cumhuriyet Bayramı'nı en güzel şekilde kutlanacağını aktaran Gerenli, açıklamasında vatandaşları Türk bayraklarıyla 29 Ekim akşamı Kongre Meydanı'na davet etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden'i makamında kabul etti.

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