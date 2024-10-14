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        Kırklareli'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

        Kırklareli'nde longoz ormanlarında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:06
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        Kırklareli'nde doğa yürüyüşü düzenlendi
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        Kırklareli'nde longoz ormanlarında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesi ile Gençlik Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 25 üniversite öğrencisi katıldı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete'nin de aralarında olduğu grup, Mert gölü ve Hamam gölü bölgesinde yürüyüş yaptı.

        Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Kırklareli'nin tanıtıldığını belirtti.

        Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Mete, yürüyüşe gençlerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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