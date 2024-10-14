Kırklareli'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Mete, yürüyüşe gençlerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Kırklareli'nin tanıtıldığını belirtti.

Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete'nin de aralarında olduğu grup, Mert gölü ve Hamam gölü bölgesinde yürüyüş yaptı.

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