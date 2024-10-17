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        Trakya'da geçen ay 4 bin 548 konut satıldı

        Trakya'da eylül ayında 4 bin 548 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:17
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        Trakya'da geçen ay 4 bin 548 konut satıldı
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        Trakya'da eylül ayında 4 bin 548 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 140 bin 919 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 3 bin 329, Edirne'de 642, Kırklareli'nde 577 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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