Trakya'da geçen ay 4 bin 548 konut satıldı
Trakya'da eylül ayında 4 bin 548 konut satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da eylül ayında 4 bin 548 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 140 bin 919 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 329, Edirne'de 642, Kırklareli'nde 577 konut satışı gerçekleşti.
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