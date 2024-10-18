Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Araçta 12 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen N.G, S.İ. ve M.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasını fark eden iki panelvan sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uymadı.

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