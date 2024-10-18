Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde oyun havası eşliğinde "Meme kanseri farkındalık" yürüyüşü

        Kırklareli'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında oyun havası eşliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde oyun havası eşliğinde "Meme kanseri farkındalık" yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında oyun havası eşliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünce, gerçekleştirilen etkinlikte müdürlük bahçesi girişine pembe boya ile "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazıldı.

        Ellerinde pembe balon ile "Yaşama zaman tanıyın", "Kanser değil sen güçlüsün" ve "Geç kalma sağlıklı kal" yazılı dövizleri taşıyan grup, oyun havası ve halk oyunları ekibi eşliğinde kentte yürüyüş yaptı.

        Grup, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'nin ardından Millet Bahçesi'ne ulaştı. Etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, konuşmasında, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını belirtti.

        Özellikle 40 yaş ve üzeri tüm kadınları ücretsiz kanser taramalarına davet eden Cerit, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

        Her 8 kadından 1'inin meme kanseri tedavisi gördüğünü belirten Cerit, "Bu nedenle ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. Özellikle KETEM'lerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz, Toplum Sağlığı Merkezlerinde meme kanserine yönelik bir çok çalışma yapılıyor. Yaptığımız faaliyet ve etkinliklerde tüm kadınlarımıza sesleniyoruz. Mutlaka kadınlarımız meme kanseri taramalarını yaptırsınlar." diye konuştu.

        Etkinliğe Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut, Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berkel ile sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, muhtarları makamında kabul etti
        Kırklareli Valisi Turan, muhtarları makamında kabul etti
        Azerbaycanlı kopuz sanatçısından Kırklareli'de klip çekimi
        Azerbaycanlı kopuz sanatçısından Kırklareli'de klip çekimi
        Takibe alınan 2 hafif ticari araçta 12 göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Takibe alınan 2 hafif ticari araçta 12 göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Kırklareli Nüfus Müdürü Atay'dan "sürücü belgesi" uyarısı
        Kırklareli Nüfus Müdürü Atay'dan "sürücü belgesi" uyarısı
        Lüleburgaz'da "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı
        Lüleburgaz'da "Kitap ve Edebiyat Fuarı" başladı