Kırklareli'nde "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı

Devlet ile millet arasındaki zincirin bir halkası olduğunu ifade eden Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, muhtarların çok önemli görevi yerine getirdiğini belirtti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde devam etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Merkez İlçe Muhtarları Derneği ile Mahalle Muhtarları Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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