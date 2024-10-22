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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 702 bin 138 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 702 bin 138'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:26
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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 702 bin 138 oldu
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 702 bin 138'e ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 162 bin 753'e yükseldi.

        Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 192 bin 529, Tekirdağ'da 346 bin 856 oldu.

        Geçen ay ise Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 697 bin 214 olarak kayıtlara geçmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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