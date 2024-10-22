Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 702 bin 138 oldu

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 702 bin 138'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 162 bin 753'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 192 bin 529, Tekirdağ'da 346 bin 856 oldu.

Geçen ay ise Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 697 bin 214 olarak kayıtlara geçmişti.