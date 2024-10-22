Kırklareli'nde şap hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara sonbahar şap aşısı yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada Hayvan Sağlığı Şubesi ekiplerinin besicileri ziyaret ederek, hayvanların aşılamalarını gerçekleştirdiğini belirtti.

Şap hastalığı ile mücadele çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini ifade eden Karaca, Kırklareli'nin 2010 yılından bu yana şap hastalığından ari bölge olduğunu kaydetti.

- Spor tesisi onarımı sürüyor