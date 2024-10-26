Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de incelemelerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

        Yapımında sona gelinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu, sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık merkezi, Babaeski Sarı Saltuk Kültür ve Cem Evi inşaatlarında incelemede bulunan Turan, yetkililerden bilgi aldı.

        Kentteki yatırımların devam ettiğini ifade eden Turan, binaların en kısa sürede hizmete kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

        Vali Turan'ın ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalattin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı
        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı
        Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı ger...
        Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı ger...
        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 15'e düştü
        Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 15'e düştü
        Bulgaristan seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlara "sandığa gidin"...
        Bulgaristan seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlara "sandığa gidin"...
        Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı