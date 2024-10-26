Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de incelemelerde bulundu

Kentteki yatırımların devam ettiğini ifade eden Turan, binaların en kısa sürede hizmete kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Yapımında sona gelinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu, sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık merkezi, Babaeski Sarı Saltuk Kültür ve Cem Evi inşaatlarında incelemede bulunan Turan, yetkililerden bilgi aldı.

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