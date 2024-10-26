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        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:54
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        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamlığı binasında gerçekleştirilen tatbikat çalışmalarını inceledi.

        Bir süre çalışmaları takip eden Turan, zaman zaman ekiplere talimat verdi.

        Turan, ardından Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'den tatbikat hakkında brifing aldı.

        Tatbikatların önemli olduğunu belirten Turan, belirli aralıklarla tatbikatların tekrarlanması gerektiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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