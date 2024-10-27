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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 08:54 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'ı makamında kabul etti.

        Turan, görevine yeni atanan Yıldız'a başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Pehlivanköy'ün gelişimine katkı sunmak için çalışacaklarını kaydetti.

        - İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda ilgili kurum yetkililerince olası afetlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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