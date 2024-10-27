Lüleburgaz Belediyesince yürütülen projede Zafer Mahallesi'nde Başkan Yardımcısı Derya Aktan, belediye temizlik personeli, öğrenciler ve vatandaşlar cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce bir sitenin sakinlerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde yangınla mücadele teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

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