Kırklareli'nde İl Encümeni toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonunda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

- Vali Turan'dan ziyaretler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını söyledi.