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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde İl Encümeni toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 08:45 Güncelleme: 29.10.2024 - 08:53
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        Kırklareli'nde İl Encümeni toplantısı yapıldı.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonunda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        - Vali Turan'dan ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Turan, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını söyledi.

        Yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirten Turan, her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini kaydetti.

        Turan, ardından vatandaşların isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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