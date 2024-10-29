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        Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması düzenlendi

        Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:39
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        Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması düzenlendi
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        Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması yapıldı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, 10 kategoride 58 sporcu yarıştı.

        Atatürk Spor Salonundaki yarışmada, dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

        Atıcılık antrenörü Özgür Lüleciler, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması'na katılan sporculara teşekkür etti.

        Yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik eden Lüleciler, Cumhuriyet Bayramı'nı sportif etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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