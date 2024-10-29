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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, "asırlık çınarları" ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:39
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, "asırlık çınarları" ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

        Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile ilk olarak 100 yaşındaki Muhruşa Fakiç'e ziyaret gerçekleştirdi.

        Fakiç ile sohbet eden Turan, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tuttuklarını söyledi.

        Vali Turan ardından 100 yaşındaki Fedai Güngüt ile Binnaz Aydın'ı evlerinde ziyaret edip, sohbet etti.

        Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu belirten Turan, onlara bir gün değil her gün aynı sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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