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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Poyralı köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:59
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Poyralı köyünü ziyaret etti.

        Çanakcıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

        Poyralı kültür evini de ziyaret eden Çanakcıoğlu, kültür evinde sergilenen yöresel kıyafet ve ürünleri inceledi.

        Çanakcıoğlu beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile pancar pekmezi yapımını takip etti.

        - "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı

        Pınarhisar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Pınarhisar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, uyuşturucuyla mücadelede annelerin dikkat etmesi konular anlatıldı.

        Programa, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı.

        - Resim ve görsel sanat sergisi açıldı

        Vize ilçesinde resim ve görsel sanat sergisi açıldı.

        Atatürk Ortaokulunca "Sanat Var" Projesi kapsamında Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen sergi açılışına Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir katıldı.

        Kaymakam Balaban ve beraberindekiler sergideki eserleri inceleyip öğrencilerden bilgi aldı.

        Balaban, konuşmasında, sergide emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

        - Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri

        Vize'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası ödül töreni yapıldı.

        Vize Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

        Kaymakam Kemal Balaban, törende sporcuları tebrik ederek madalyalarını teslim etti.

        - Çiftçiler bilgilendirildi

        Pehlivanköy'de çiftçiler üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, Kuştepe, Doğanca ve Yeşilova köylerinde çiftçiler ile bir araya geldi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen üretim planlaması ve yeni destekleme modelini anlatan Doğan, çiftçilerin istek ve sorunlarını dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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