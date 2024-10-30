Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Poyralı köyünü ziyaret etti.

Çanakcıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Poyralı kültür evini de ziyaret eden Çanakcıoğlu, kültür evinde sergilenen yöresel kıyafet ve ürünleri inceledi.

Çanakcıoğlu beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile pancar pekmezi yapımını takip etti.

- "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı

Pınarhisar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Pınarhisar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, uyuşturucuyla mücadelede annelerin dikkat etmesi konular anlatıldı. Programa, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı. - Resim ve görsel sanat sergisi açıldı Vize ilçesinde resim ve görsel sanat sergisi açıldı. Atatürk Ortaokulunca "Sanat Var" Projesi kapsamında Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen sergi açılışına Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir katıldı.

Kaymakam Balaban ve beraberindekiler sergideki eserleri inceleyip öğrencilerden bilgi aldı. Balaban, konuşmasında, sergide emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. - Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri Vize'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası ödül töreni yapıldı. Vize Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Kaymakam Kemal Balaban, törende sporcuları tebrik ederek madalyalarını teslim etti.