Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Babaeski Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti.

Yayla, ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmalarını inceledi.

İlçede girişimci kadınların sayılarını arttırmak için iş birliğinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yayla, özveriyle üretime katkı sağlayan tüm kadınlara teşekkür etti.

Girişimci kadınların Babaeski'nin gelişmesi için güçlü bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren Yayla, "Üretimleriyle ailelerine ve ilçemize katkı sağlayan tüm kadınlarımızın yanındayız. Birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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