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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Babaeski Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Babaeski Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret etti.

        Yayla, ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmalarını inceledi.

        İlçede girişimci kadınların sayılarını arttırmak için iş birliğinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yayla, özveriyle üretime katkı sağlayan tüm kadınlara teşekkür etti.

        Girişimci kadınların Babaeski'nin gelişmesi için güçlü bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren Yayla, "Üretimleriyle ailelerine ve ilçemize katkı sağlayan tüm kadınlarımızın yanındayız. Birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - Sıfır Atık Projesi

        Kırklareli'nde ilkokul öğrencileri Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirildi.

        Kırklareli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere çevre kirliliği ve geri dönüşümün önemini anlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitimlerin ortaokul ve liselerde de devam edeceği bildirildi.

        - Doğal gaz çalışmaları sürüyor

        Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Çevikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz alt yapı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, vatandaşların en kısa sürede doğal gaz konforuna ulaşacağını kaydetti.

        - Demirköy tanıtım filmi yarışması sonuçlandı

        Demirköy'de tanıtım filmi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Demirköy Kaymakamlığınca, ilçenin tanıtımı amacıyla ödüllü tanıtım filmi yarışması sonuçlandı.

        Kaymakam Ertuğrul Bayram başkanlığında oluşturulan jüri, Dupnisa Mağarası, İğneada beldesi, Longoz Ormanları ve Fatih Dökümhanesi görsellerinin yer aldığı 9 yarışmacının eserlerini değerlendirdi.

        Yarışmada, Fatih Kalem birinci, Beytullah Yel ikinci, Bertan Taştıran üçüncü oldu.

        Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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