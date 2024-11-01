Üniversiteden yapılan açıklamada, eğitime katılmak isteyenlerin 6 Kasım Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı ziyaret etti.

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