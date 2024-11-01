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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:49
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büklüm ve Nazif Balkan caddelerinde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

        - Kızılay Haftası

        Lüleburgaz ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı kampanyası ve etkinlik düzenlendi.

        Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler kan bağış çadırının kurulmasına yardım ederek balon dağıttı.

        Etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem katıldı.

        Belediye Başkanı Gerenli etkinlikte kan bağışında bulundu.

        - "Çocuk suçluluğunun önlenmesi" eğitimi düzenlendi

        Lüleburgaz ilçesinde psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerine "Çocuk suçluluğunun önlenmesi" eğitimi verildi.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Cumhuriyet Savcısı Simge Çalışkan başkanlığında gerçekleştirilen eğitimde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Deniz Özbek, psikolog Elife Özer ve sosyal çalışmacı Dilara Doğan Kum sunum yaptı.

        Çocuk suçluların ve suçlarının azalması için yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

        - Transfer çalışmaları

        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrensekiz Evrenspor'da transfer çalışması sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ufuk Böker ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Teknik direktör Böker'in takımın gücüne güç katacağına inanıldığı belirtilen açıklamada, transferin hayırlı olması kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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