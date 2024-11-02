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        Vize Kaymakamı Balaban, teknesi batan balıkçıyı ziyaret etti

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, denize serdiği ağları çektiği sırada yükün ağır gelmesi sonucu su alan teknesi batan İsmet Özer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:44
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        Vize Kaymakamı Balaban, teknesi batan balıkçıyı ziyaret etti
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, denize serdiği ağları çektiği sırada yükün ağır gelmesi sonucu su alan teknesi batan İsmet Özer'i ziyaret etti.

        Balaban, Vize Sahil Güvenlik Komutanlığında bir araya geldiği Özer'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Yaşanan olay hakkında Özer'den bilgi alan Balaban, "Devlet olarak her zaman olduğu gibi zor zamanlarda da vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz. Gerekli desteğimizi de vereceğiz." diye konuştu.

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde önceki gün İsmet Özer ile tayfaların bulunduğu "Özer 1" adlı balıkçı teknesi, denize serilen ağların çekildiği sırada yükün ağır gelmesi sonucu su almış, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla çekilerek limana getirilen tekne batmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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