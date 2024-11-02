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        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:45
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        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde kurumları ziyaret etti.

        Turan, ilk ziyaretini Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye gerçekleştirdi.

        Ziyarette Yüce'den brifing alan Turan, planlanan ve tamamlanan yatırımları değerlendirdi.

        Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz temsilciliğini ziyaret etti.

        Ramazan Yaman Huzurevinde yaşlılarla bir araya gelen Turan, yaşlıların isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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