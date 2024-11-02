Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz temsilciliğini ziyaret etti.

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