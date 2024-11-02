Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanları ile satış alanlarını kontrol etti.

Ekipler, gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, halk sağlığı ve gıda güvenilirliğini korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

- Su ürünleri denetimi yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.