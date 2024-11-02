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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:37
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanları ile satış alanlarını kontrol etti.

        Ekipler, gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını denetledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, halk sağlığı ve gıda güvenilirliğini korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

        - Su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde balıkçı tekneleri denetledi.

        Denetimde, asgari avlanabilir balık boyları ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

        Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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