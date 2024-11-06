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        Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi:

        Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depremlere hazırlık için tatbikatların artırılması önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:37
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        Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi:
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        Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depremlere hazırlık için tatbikatların artırılması önerisinde bulundu.

        Moriwaki, Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansında yaptığı konuşmada, dünyanın bazı bölgelerinde ciddi deprem riski olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin de deprem riski bulunan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Moriwaki, Endonezya'dan başlayan fay hattının, Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.

        Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi.

        Marmara Bölgesi'nin depremlere karşı çok riskli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İstanbul birinci tehlike kuşağında, kıpkırmızı. Ankara fay hattından uzak, kayalık bölgede." dedi.

        Depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini anlattı.

        Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması önerisinde bulunan Moriwaki, şöyle konuştu:

        "Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi. Küçük yaşta eğitim önemli. Depreme hazır olmak lazım. Belediye, hükümet, okullar, şirketler ve aileler, herkes tek tek depreme hazır olmalı. Hep beraber depreme hazır olursak hasarı yüzde 70 azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. Japonlar bunu anladığı için gerekli önlemleri alıyor. Türkiye'de maalesef yapılmıyor."

        Moriwaki, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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