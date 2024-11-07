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        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı

        Kırklarelili çiftçi, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:46
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        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı
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        Kırklarelili çiftçi, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı.

        Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Burak Tunçkol, Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlama gerçekleştirmek istedi.

        Traktörüne Türk ve Azerbaycan bayrakları asan Tunçkol, pulluk ile toprakta iz bırakarak yaklaşık 4 saatte "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı.

        Tunçkol, AA muhabirine, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu belirterek, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığını söyledi.

        Karabağ Zaferi'nin Türk milletini de ilgilendirdiğini ifade eden Tunçkol, iki devlet bir millet vurgusunu yaşatmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını kaydetti.

        Karabağ Zaferi'nde çok sayıda şehit verildiğini vurgulayan Tunçkol, "Tarlaya yazı yazarken pulluğu her toprağa batırdığımda şehitler aklıma geldi. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

        Çiftçi Tunçkol, daha önce de tarlasına pullukla yazılar yazmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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