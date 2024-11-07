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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Türk Kızılay Vize Şube Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:26
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Türk Kızılay Vize Şube Başkanlığını ziyaret etti.

        Balaban, ziyarette Türk Kızılay çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Türk Kızılay'ın büyük ve önemli bir yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Balaban, gönüllüleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirtti.

        Aynı zamanda önemli bir kan tedarikçisi konumunda bulunduğunu anlatan Balaban, Türk Kızılay'ının tüm yönetici ve gönüllülerine gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        - Ankara gezisi düzenlenecek

        Vize Belediyesince Ankara gezisi düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara gezisi tertiplediklerini belirtti.

        Gezinin 16 Kasım Perşembe günü yapılacağını aktaran Özalp, 18 yaş üstü herkesin geziye katılabileceğini kaydetti.

        Gezide vatandaşların ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceğini ifade eden Özalp, daha sonra TBMM, Ankara Kalesi ve Hamamönü'nün gezdirileceğini bildirdi.

        Özalp, geziye katılmak isteyen vatandaşların belediye halkla ilişkiler birimine kayıt yaptırarak, biletlerini almalarını istedi.

        - Bazı aile hekimlerinden, "iş bırakma eylemi"

        Kırklareli'nde bazı aile hekimleri, "iş bırakma eylemi" başlattı.

        Hekimler, Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" tepki amacıyla, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Kampüsü önünde toplandı.

        Aile Hekimleri Sendikası Temsilcisi Oktay Seçkin Özdemir, grup adına yaptığı açıklamada, yönetmeliğin sağlık sisteminde yaşanan sorunlara çözüm olmayacağını ileri sürdü.

        Yönetmelik ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin büyük sorunlar ile karşı karşıya bırakıldığını belirten Özdemir, yönetmeliğin uygulanabilir ve kabul edilebilir bir yanı olmadığını iddia etti.

        Özdemir, yönetmeliğin geri çekilmesini talep ettiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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