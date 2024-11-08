Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Istranca ormanlarında sonbahar

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Istranca ormanlarında sonbahar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oldu.

        Sonbahar ile Istranca ormanları yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe büründü.

        Ağaçlardan dökülen yapraklar seyrine doyulmayan bir güzellik oluşturuyor.

        Dere ve kuş seslerinin bütünleştiği ormanların yağlı boya resimlerini andıran güzelliği dikkati çekiyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Istranca ormanlarının her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Yerli ve yabancı turistleri bölgenin zenginliklerini görmeye davet eden Şen, sonbahar güzelliğinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Duruşmada 2. gün!
        Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Duruşmada 2. gün!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Lüleburgaz'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kırklareli'nde çıkan ev yangınında bir kadın dumandan zehirlenerek öldü
        Kırklareli'nde çıkan ev yangınında bir kadın dumandan zehirlenerek öldü
        Lüleburgaz'da atletizm yarışması yapıldı
        Lüleburgaz'da atletizm yarışması yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lösemi farkındalığı kapsamında Kırklareli'nde yürüyüş düzenlendi
        Lösemi farkındalığı kapsamında Kırklareli'nde yürüyüş düzenlendi
        Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü: İstanbul'un 85 günlük suyu kal...
        Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü: İstanbul'un 85 günlük suyu kal...