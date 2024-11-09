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        Kırklareli'nde park halindeki 4 otomobil yandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yanan park halindeki 4 otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:31 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:51
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        Kırklareli'nde park halindeki 4 otomobil yandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yanan park halindeki 4 otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırım Mahallesi Kemer Sokak'ta park halindeki otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi, bir evin dış cephesinde de hasar oluştu.

        Olayla ilgili 2 geri dönüşüm işçisi, demirlerini almak için yaktıkları hurda koltuğun yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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