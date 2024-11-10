Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla yad edildiğini belirtti.

Atatürk'ün askeri dehasını, vatan sevgisiyle birleştirerek milletin bağımsızlığı için tarihte eşine az rastlanır bir zafere imza attığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir.