Kırklareli'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldığını belirtti.

Atatürk'ün eşsiz liderliği, ileri görüşlülüğü, bağımsızlık aşkı ile Türk milletine çağdaş medeniyet yolunda bir rehber olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün, 10 Kasım, yurttaşlarımız için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı ve azmi gösterme günüdür. Bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki, ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Yüce Atatürk'ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecek, değiştirilemeyecektir.

Bizler bugün, şartlar her ne olursa olsun, her ne bedel ödenecekse, Atamızın ilke ve devrimleri ışığında aklın ve bilimin yolunda laik Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma ve kollamaya devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyerek, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma hedefini yaşatmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmaktır." - KTSO Başkanı Ilık Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında Atatürk'ün, Türk milletine demokratik bir cumhuriyet ve aydınlık yarınlar armağan ederek, çağdaş Türkiye'nin yolunu açtığını belirtti. Atatürk'ün özlemle anıldığını ifade eden Ilık, şunları kaydetti: "Atatürk tarih boyunca yetişen en büyük önderlerden birisidir. Hayatını Türk milleti ve onun bağımsızlığına adamış, milli birliğimizin, bağımsızlığımızın, çağdaşlık ve aydınlanmanın simgesi olmuş, üstün nitelikleri, kişiliği ve düşünceleri ile yaşadığı çağa damgasını vurmuştur. Atatürk, yok edilmek istenen Türk milletini, eşsiz dehası, azim ve kararlılığı ile ayağa kaldırmış, bir milletin yeryüzünde var olma çabasının eşsiz timsali ve mazlum milletlerin rehberi olmuştur. Tarihe yazılan milli mücadelemiz devamında Cumhuriyet'e uzanan süreç, çağın gereklerini ve gerçekliğini en iyi şekilde algılayarak, Türk milletini layık olduğu yönetim biçimine kavuşturan Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün eseridir."