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        Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:34
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        Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
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        Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Babaeski ilçesine bağlı Çavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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