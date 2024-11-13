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        Kırklareli'nde ağlara takılan mersin balığı tekrar denize bırakıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçının ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı denize geri salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:44
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        Kırklareli'nde ağlara takılan mersin balığı tekrar denize bırakıldı
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçının ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı denize geri salındı.

        Karadeniz'e kıyısı olan Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Fahri Demir denize attığı palamut ağlarına nesli tehlike altındaki mersin balığı takıldı.

        Durumu fark eden Demir, balığı ağlardan kurtararak tekrar denize salarken cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Demir, AA muhabirine, ağı toplarken mersin balığının takıldığını fark ettiğini söyledi.

        Balığı hemen ağlardan çıkarıp suni teneffüs de yaptığını ifade eden Demir, denize geri bıraktığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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