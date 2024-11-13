Kırklareli'nde sağlık yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında müdürlükte gerçekleştirilen toplantıya birim başkan ve başkan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ile kentte devam eden sağlık yatırımları görüşüldü.

- Mehmetçik Parkı yenileniyor

Pehlivanköy ilçesinde Mehmetçik Parkı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Hoşgör, yaptığı açıklamada, parkın kapalı alan çalışmalarının sona erdiğini belirterek, çevre peyzajının devam ettiğini söyledi. Çalışmaların ardından parkı hizmete açacaklarını ifade eden Hoşgör, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. - Üreticilere tüplü meyve fidanı verilecek Kırklareli Ziraat Odasınca üreticilere tüplü meyve fidanı verilecek. Oda Başkanı Ekrem Şaylan, yaptığı yazılı açıklamada, aşılı, sertifikalı ve tüplü meyve fidanı siparişlerini topladıklarını belirtti.