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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:12
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vize Caddesi'nde baskı beton çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Pınarhisar'a modern bir görünüm kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Talay, "İlçemize yepyeni bir soluk getirerek, daha yaşanabilir bir Pınarhisar için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        - Kurtuluş kupası futbol turnuvası yapıldı

        Demirköy ilçesinde kurtuluş kupası futbol turnuvası yapıldı.

        Demirköy Kaymakamlığı ve Demirköy Belediyesi iş birliğinde ilçe stadında gerçekleştirilen turnuvayı Belediye Başkanı Recep Gün de takip etti.

        Turnuvada, Velika takımı birinci, Gençlikspor takımı ikinci, Sivriler Kooperatifi takımı üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımların sporcularına ödülleri verildi.

        Belediye Başkanı Gün, turnuvaya katılan sporculara teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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