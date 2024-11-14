Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgaz'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Gençlik Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında metal kazanın kesildiği sırada yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        X hesabını da kapattı
        X hesabını da kapattı
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu
        Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu
        Trakya'da geçen ay 5 bin 279 konut satıldı
        Trakya'da geçen ay 5 bin 279 konut satıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde ağlara takılan mersin balığı tekrar denize bırakıldı
        Kırklareli'nde ağlara takılan mersin balığı tekrar denize bırakıldı