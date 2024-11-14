Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy'u makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Balaban, Gürsoy ile tüm görevli personele görevinde başarı diledi.

- Ağaç budama çalışmaları

Lüleburgaz Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor. Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti. Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Gerenli, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.