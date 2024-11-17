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        Vize Kaymakamı Balaban'dan evi yanan aileye ziyaret

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, evi yanan aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:17
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        Vize Kaymakamı Balaban'dan evi yanan aileye ziyaret
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, evi yanan aileyi ziyaret etti.

        Balaban, ilçede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Sevim Kırıklar ve evde kiracı olarak bulunan Ayşe Can Kılıç'ı ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Olayla ilgili bilgi alan Balaban, yangında can kaybı olmamasıyla teselli bulduklarını belirtti.

        Evi yanan Kırıklar ile kiracı Kılıç'a yardımda bulunacaklarını ifade eden Balaban, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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