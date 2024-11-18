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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Eroğlu'na bilgi verdi.

        Tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Ilık, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Eroğlu da sivil toplum örgütlerinin önemini bildiklerini ve her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

        - Üreticiler bilgilendirildi

        Kırklareli'nde üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ ve personel, merkeze bağlı köyleri ziyaret edip üreticileri bilgilendirdi.

        Karadağ, Dolhan köyünde düzenlenen faaliyette, üreticilerin Bakanlık desteklerinden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını söyledi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Karadağ, kentteki üretimin artması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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