Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.
Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığındaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.
Toplantıda, 2025 yılı yatırım programı taslağı hakkında meclis komisyonları tarafından hazırlanan raporlar okundu.
Ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
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