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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:51
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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor
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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığındaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda, 2025 yılı yatırım programı taslağı hakkında meclis komisyonları tarafından hazırlanan raporlar okundu.

        Ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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