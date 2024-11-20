Karadeniz'in Kıyıköy açıklarında çinekop ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu çinekop ve istavritle limana dönüyor.

Av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar bir süre palamut avladı. Palamut avında güzel bir sezon geçiren balıkçılar için çinekop ve istavrit dönemi başladı.