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        Karadeniz'in Kıyıköy açıklarında çinekop ve istavrit bolluğu yaşanıyor

        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu çinekop ve istavritle limana dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:44
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        Karadeniz'in Kıyıköy açıklarında çinekop ve istavrit bolluğu yaşanıyor
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        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu çinekop ve istavritle limana dönüyor.

        Av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar bir süre palamut avladı. Palamut avında güzel bir sezon geçiren balıkçılar için çinekop ve istavrit dönemi başladı.

        Sabaha karşı avlanmaya çıkan balıkçılar iki tekne arasına serdikleri orta su ağları ile bol miktarda çinekop ve istavrit avlıyor.

        Balıkçılar kasalar dolusu balık ile kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine bereketli bir sezon yaşadıklarını söyledi.

        Yaklaşık bir ay süren palamut avının ardından çinekop ve istavrit avına yöneldiklerini ifade eden Kurt, limana bol miktarda çinekop ve istavritle döndüklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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