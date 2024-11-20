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        Kırklareli'nde balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:11
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        Kırklareli'nde balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
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        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.

        İskele mevkisi açıklarında avlanan balıkçı teknesindeki personel yunuslarla karşılaştı.

        Bir süre balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

        Yunuslar, tekne çalışanları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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