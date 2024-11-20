Kırklareli'nde balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.
İskele mevkisi açıklarında avlanan balıkçı teknesindeki personel yunuslarla karşılaştı.
Bir süre balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Yunuslar, tekne çalışanları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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