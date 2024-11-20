Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 707 bin 272 oldu

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 707 bin 272'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, Trakya'da bir ayda motorlu kara taşıtı sayısında 5 bin 134 artış oldu.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 163 bin 867, Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 193 bin 896, Tekirdağ'da ise 349 bin 509 oldu.