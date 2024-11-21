Kırklareli Üniversitesi derslik binasında çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli Üniversitesinde derslik binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Derslik binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu sırada üniversiteye gelen akademik personel ve öğrenciler derslik binası bahçesinde bekledi.