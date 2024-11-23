Kırklareli Valisi Turan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Turan, mesajında dünyanın en fedakar ve onurlu mesleklerin başında öğretmenliğin geldiğini belirtti.

Öğretmenliğin emek, özveri, sabır, hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal mesleklerinden olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' sözleriyle öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle özveriyle çalışan öğretmenlerimiz, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Kendini geliştiren ve öğrencilerine yeni ufuklar açan öğretmenlerimiz sayesinde güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetişecek ve bu nesillerle birliğimizi, varlığımızı ilelebet sürdüreceğiz."