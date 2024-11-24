AK Parti Demirköy ilçe Başkanlığına yeniden Erdoğan Koca seçildi

Kongreye, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Armağan da katıldı.

İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ın da konuşma yaptığı tek liste ile gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Erdoğan Koca yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Sarıçam, partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kutlu yürüyüşüne devam edeceğini kaydetti.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından konuşan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti'nin odağında vatandaş ve hizmet olduğunu belirtti.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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