Kırklareli Valisi Turan üniversitede düzenlenen toplantıya katıldı

Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Güvenlik, ulaşım ve barınma başta olmak üzere her konuda tedbirler alındığını ifade eden Turan, huzurun sağlanması için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.