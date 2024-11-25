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        Kırklareli Valisi Turan üniversitede düzenlenen toplantıya katıldı

        Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:42
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        Kırklareli Valisi Turan üniversitede düzenlenen toplantıya katıldı
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        Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Güvenlik, ulaşım ve barınma başta olmak üzere her konuda tedbirler alındığını ifade eden Turan, huzurun sağlanması için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, rektör yardımcıları ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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