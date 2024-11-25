Kırklareli Valisi Turan kurum ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Kırklareli Fen Lisesi'nde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Kırklareli Fen Lisesi'nde incelemede bulundu.
Vali Turan ilk olarak Fen Lisesi binasını gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.
Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.
Vali Turan daha sonra KOSGEB İl Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.
İl Müdürü Mahmut Özkaya'dan brifing alan Turan, kentteki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
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