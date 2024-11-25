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        Kırklareli Valisi Turan kurum ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Kırklareli Fen Lisesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:43
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        Kırklareli Valisi Turan kurum ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Kırklareli Fen Lisesi'nde incelemede bulundu.

        Vali Turan ilk olarak Fen Lisesi binasını gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

        Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

        Vali Turan daha sonra KOSGEB İl Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

        İl Müdürü Mahmut Özkaya'dan brifing alan Turan, kentteki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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