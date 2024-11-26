Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, makamında Belediye Başkanı Derya Bulut ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ı kabul etti.

Bulut ve Atalay ile kentteki yatırımları görüşen Turan, yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.